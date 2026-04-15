Çempionlar Liqasının yarımfinalına son iki vəsiqə bu gün sahibini tapacaq
Futbol
- 15 aprel, 2026
- 09:01
UEFA Çempionlar Liqasında bu gün yarımfinalın digər iki iştirakçısı müəyyənləşəcək.
"Report"un məlumatına görə, buna 1/4 final mərhələsinin növbəti cavab qarşılşamalarından sonra aydınlıq gələcək.
"Arsenal" İngiltərədə "Sportinq" komandası ilə üz-üzə gələcək. "Real" isə Almaniyada "Bavariya"nın qonağı olacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
1/4 final mərhələsi, cavab oyunları
15 aprel
23:00. "Arsenal" (İngiltərə) - "Sportinq" (Portuqaliya)
İlk oyun - 1:0
23:00. "Bavariya" (Almaniya) - "Real" (İspaniya)
İlk oyun - 2:1
Qeyd edək ki, artıq "Atletiko" (Madrid) və PSJ (Fransa) komandaları yarımfinala vəsiqəni təmin ediblər.
