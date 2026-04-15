    15 aprel, 2026
    • 09:01
    Çempionlar Liqasının yarımfinalına son iki vəsiqə bu gün sahibini tapacaq

    UEFA Çempionlar Liqasında bu gün yarımfinalın digər iki iştirakçısı müəyyənləşəcək.

    "Report"un məlumatına görə, buna 1/4 final mərhələsinin növbəti cavab qarşılşamalarından sonra aydınlıq gələcək.

    "Arsenal" İngiltərədə "Sportinq" komandası ilə üz-üzə gələcək. "Real" isə Almaniyada "Bavariya"nın qonağı olacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası

    1/4 final mərhələsi, cavab oyunları

    15 aprel

    23:00. "Arsenal" (İngiltərə) - "Sportinq" (Portuqaliya)

    İlk oyun - 1:0

    23:00. "Bavariya" (Almaniya) - "Real" (İspaniya)

    İlk oyun - 2:1

    Qeyd edək ki, artıq "Atletiko" (Madrid) və PSJ (Fransa) komandaları yarımfinala vəsiqəni təmin ediblər.

