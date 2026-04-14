Çempionlar Liqası: UEFA "Barselona"nın hakimliklə bağlı şikayətini rədd edib

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Çempionlar Liqası: UEFA Barselonanın hakimliklə bağlı şikayətini rədd edib

    UEFA İspaniyanın "Barselona" klubunun Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsində "Atletiko" ilə keçirilən oyunda hakimliklə bağlı etdiyi şikayəti rədd edib.

    "Report"un məlumatına görə, UEFA-nın Nəzarət, Etika və İntizam Komissiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Kataloniya klubu aprelin 8-də baş tutan matçdan sonra hakimin qərarına etiraz edib.

    Lakin ötən gün qurum tərəfindən bu etiraz qəbuledilməz sayılıb.

    "Barselona" həmin oyunda hakimlərin zəif idarəçiliyi ilə bağlı UEFA-ya rəsmi şikayət ünvanlamışdı. Adıçəkilən komanda həmin oyunda 0:2 hesabı ilə məğlub olub.

    "Barselona" rəhbərliyi xüsusilə ikinci hissədə "Atletiko"nun müdafiəçisi Mark Pubilin əllə oyunu zamanı penalti verilməməsini etirazla qarşılayıb. Onlar bu qərarın qanunsuz olduğunu və matçın gedişinə, eləcə də yekun nəticəsinə birbaşa təsir etdiyini bildirib.

    Komandalar arasında cavab oyunu bu gün Madriddə, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası Barselona FK Atletiko FK UEFA Mark Pubil

