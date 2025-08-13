Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın pley-off mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib

"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, III təsnifat mərhələsində "Ludoqorets”i (Bolqarıstan) mübarizədən kənarlaşdıran (0:0, 3:0) “Ferentsvaroş” (Macarıstan) Liqa mərhələsinə gedən yolda Ağdam təmsilçisinin rəqibi olub.
Qeyd edək ki, III təsnifat mərhələsində Şimali Makedoniyanın “Şkendiya” komandasına iki oyunun nəticəsinə əsasən 6:1 hesabı ilə qalib gələn “Qarabağ” növbəti raunda adlayıb.
Qurban Qurbanovun komandası "Ferentsvaroş"la ilk oyununa avqustun 19-da səfərdə çıxacaq. Cavab görüşü isə avqustun 27-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.