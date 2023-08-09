Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" Sloveniya klubunu darmadağın edib

UEFA Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 6 qarşılaşma baş tutub.
II raundda "Qarabağ"ı mübarizədən kənarlaşdıran "Rakuv" Polşada Kiprin "Aris" klubunu məğlub edib.
Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Qalatasaray" Sloveniyada "Olimpiya"nın qapısından 3 cavabsız top keçirib. Bu cütün məğlubu Avropa Liqasının pley-off mərhələsində "Qarabağ" - HİK (Finlandiya) duelinin güclüsünə rəqib olacaq.
Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi Xorvatiyanın "Dinamo" (Zaqreb) komandası isə Yunanıstanda AEK-lə qarşılaşmalı olsa da, azarkeşlər arasında baş vermiş insident nəticəsində yerli fanatın öldürülməsi səbəbindən qarşılaşma təxirə salınıb.
UEFA Çempionlar Liqası
III təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
8 avqust
22:00. "Rakuv" (Polşa) - "Aris" (Kipr) - 2:1
Qollar: Vladislav Koçergin, 7. Fabian Pyasetski, 63 - Mixlali Mayambela, 89
22:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Sparta" (Çexiya) - 0:0
22:30. PSV (Niderland) - "Şturm" (Avstriya) - 4:1
Qollar: İsaak Babadi, 4. Luk de Yonq, 22; 32. İbrahim Sanqare, 73 - Con Qorents-Stankoviç, 40
22:45. "Klaksvik" (Farer adaları) - "Molde" (Norveç) - 2:1
Qollar: Arni Frederiksberq, 64; 86 - Maqnus Eykrem, 49
23:00. "Olimpiya" (Sloveniya) - "Qalatasaray" (Türkiyə) - 0:3
Qollar: Kerem Aktürkoğlu, 9. Dris Mertens, 48. Halil Dervişoğlu, 90+1
23:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "Baçka Topola" (Serbiya) - 3:0
Qollar: Bruma, 17. Pitsi, 19. Tiaqu Calo, 87
Qeyd edək ki, III təsnifat mərhələsinin digər 3 oyunu bu gün keçiriləcək.