Haqqımızda

Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" Sloveniya klubunu darmadağın edib

Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" Sloveniya klubunu darmadağın edib UEFA Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə start verilib.
Futbol
9 Avqust , 2023 00:57
Çempionlar Liqası: Qalatasaray Sloveniya klubunu darmadağın edib

UEFA Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə start verilib.

"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 6 qarşılaşma baş tutub.

II raundda "Qarabağ"ı mübarizədən kənarlaşdıran "Rakuv" Polşada Kiprin "Aris" klubunu məğlub edib.

Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Qalatasaray" Sloveniyada "Olimpiya"nın qapısından 3 cavabsız top keçirib. Bu cütün məğlubu Avropa Liqasının pley-off mərhələsində "Qarabağ" - HİK (Finlandiya) duelinin güclüsünə rəqib olacaq.

Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi Xorvatiyanın "Dinamo" (Zaqreb) komandası isə Yunanıstanda AEK-lə qarşılaşmalı olsa da, azarkeşlər arasında baş vermiş insident nəticəsində yerli fanatın öldürülməsi səbəbindən qarşılaşma təxirə salınıb.

UEFA Çempionlar Liqası
III təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
8 avqust

22:00. "Rakuv" (Polşa) - "Aris" (Kipr) - 2:1
Qollar: Vladislav Koçergin, 7. Fabian Pyasetski, 63 - Mixlali Mayambela, 89

22:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Sparta" (Çexiya) - 0:0

22:30. PSV (Niderland) - "Şturm" (Avstriya) - 4:1
Qollar: İsaak Babadi, 4. Luk de Yonq, 22; 32. İbrahim Sanqare, 73 - Con Qorents-Stankoviç, 40

22:45. "Klaksvik" (Farer adaları) - "Molde" (Norveç) - 2:1
Qollar: Arni Frederiksberq, 64; 86 - Maqnus Eykrem, 49

23:00. "Olimpiya" (Sloveniya) - "Qalatasaray" (Türkiyə) - 0:3
Qollar: Kerem Aktürkoğlu, 9. Dris Mertens, 48. Halil Dervişoğlu, 90+1

23:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "Baçka Topola" (Serbiya) - 3:0
Qollar: Bruma, 17. Pitsi, 19. Tiaqu Calo, 87

Qeyd edək ki, III təsnifat mərhələsinin digər 3 oyunu bu gün keçiriləcək.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Лига чемпионов: "Галатасарай" на выезде разгромил словенский клуб

Ən vacib xəbərlər

Makronla eyni düşünən senatorlar - neonasist təfəkkürün daşıyıcıları - ŞƏRH
Makronla eyni düşünən senatorlar - neonasist təfəkkürün daşıyıcıları - ŞƏRH
8 Avqust , 2023 16:26
Bakıda keçiriləcək 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresi ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirilib - SƏRƏNCAM
Bakıda keçiriləcək 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresi ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirilib - SƏRƏNCAM
8 Avqust , 2023 16:06
Dövlət Xidməti havaların isti keçməsi ilə bağlı işəgötürənlərə xəbərdarlıq edib
Dövlət Xidməti havaların isti keçməsi ilə bağlı işəgötürənlərə xəbərdarlıq edib
8 Avqust , 2023 14:58
Prezident İlham Əliyev Xalq artisti Rasim Balayevə “İstiqlal” ordenini təqdim edib - YENİLƏNİB
FotoPrezident İlham Əliyev Xalq artisti Rasim Balayevə “İstiqlal” ordenini təqdim edib - YENİLƏNİB
8 Avqust , 2023 13:26
Mülki ermənilərin BQXK vasitəsilə Laçındakı sərhəd-buraxılış məntəqəsindən sərbəst keçidinə növbəti dəfə şərait yaradılıb - VİDEO
Mülki ermənilərin BQXK vasitəsilə Laçındakı sərhəd-buraxılış məntəqəsindən sərbəst keçidinə növbəti dəfə şərait yaradılıb - VİDEO
8 Avqust , 2023 12:56
DYP istilərlə bağlı sürücülərə müraciət edib: Stasionar postlarda dayanaraq istirahət edin
DYP istilərlə bağlı sürücülərə müraciət edib: "Stasionar postlarda dayanaraq istirahət edin"
8 Avqust , 2023 10:42
Azərbaycan XİN: BMT orqanları siyasi manipulyasiya alətinə çevrilib
Azərbaycan XİN: "BMT orqanları siyasi manipulyasiya alətinə çevrilib"
7 Avqust , 2023 22:25
Qazax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri istismara verilib - YENİLƏNİB
FotoQazax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri istismara verilib - YENİLƏNİB
7 Avqust , 2023 16:14
Prezident İlham Əliyev Samux rayonuna səfər edib
Prezident İlham Əliyev Samux rayonuna səfər edib
7 Avqust , 2023 11:35
Ermənistanda dağ-mədən sənayesi şirkətləri açıq olmalı sənədləri ört-basdır edir - RƏY
"Ermənistanda dağ-mədən sənayesi şirkətləri açıq olmalı sənədləri ört-basdır edir" - RƏY
7 Avqust , 2023 11:16

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi