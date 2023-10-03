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Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" "Mançester Yunayted"in, "Real" "Napoli"nin qonağı olacaq

Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" "Mançester Yunayted"in, "Real" "Napoli"nin qonağı olacaq Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində II tura start veriləcək.
Futbol
3 Oktyabr , 2023 09:09
Çempionlar Liqası: Qalatasaray Mançester Yunaytedin, Real Napolinin qonağı olacaq

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində II tura start veriləcək.

"Report" xəbər verir ki, ilk olaraq 4 qrupda 8 qarşılaşma baş tutacaq.

Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" İngiltərədə "Mançester Yunayted"in qonağı olacaq. A qrupunun digər matçında "Kopenhagen" Danimarkada Almaniya "Bavariya"sını qəbul edəcək.

Çempionlar Liqası, qrup mərhələsi

II tur

A qrupu

23:00. "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Qalatasaray" (Türkiyə)

23:00. "Kopenhagen" - "Bavariya" (Almaniya)

Xal durumu: "Bavariya" - 3, "Qalatasaray" - 1, "Kopenhagen" - 1, "Mançester Yunayted" - 0

B qrupu

23:00. “Lans” (Fransa) - “Arsenal” (İngiltərə)

23:00. PSV (Niderland) - “Sevilya” (İspaniya)

Xal durumu: "Arsenal" - 3, "Lans" - 1, "Sevilya" - 1, PSV - 0

C qrupu

20:45. “Union” (Berlin, Almaniya) - “Braqa” (Portuqaliya)

23:00. "Napoli" (İtaliya) - "Real" (İspaniya)

Xal durumu: "Napoli" - 3, "Real" - 3, “Braqa” - 0, “Union” - 0

D qrupu

20:45. “Zaltsburq” (Avstriya) - “Real Sosyedad” (İspaniya)

23:00. “İnter” (İtaliya) - “Benfika” (Portuqaliya)

Xal durumu: “Zaltsburq” - 3, “İnter” - 1, “Real Sosyedad” - 1, “Benfika” - 0

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