    Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" bu gün "Liverpul"u qəbul edəcək

    Futbol
    • 30 sentyabr, 2025
    • 09:12
    Çempionlar Liqası: Qalatasaray bu gün Liverpulu qəbul edəcək

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində II tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq doqquz oyun keçiriləcək.

    Qarşılaşmalardan ikisi Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də, digərləri 23:00-da start götürəcək.

    Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" İstanbulda İngiltərənin "Liverpul" klubu ilə üz-üzə gələcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    II tur

    30 sentyabr

    20:45. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Real" (İspaniya)

    20:45. "Atalanta" (İtaliya) - "Brügge" (Belçika)

    23:00. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Liverpul" (İngiltərə)

    23:00. "Atletiko" (İspaniya) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya)

    23:00. "Budyo Qlimt" (Norveç) - "Tottenhem" (İngiltərə)

    23:00. "Çelsi" (İngiltərə) - "Benfika" (Portuqaliya)

    23:00. "İnter" (İtaliya) - "Slaviya" (Çexiya)

    23:00. "Marsel" (Fransa) - "Ayaks" (Niderland)

    23:00. "Pafos" (Kipr) - "Bavariya" (Almaniya)

    Qeyd edək ki, II turun digər doqquz oyunu oktyabrın 1-də baş tutacaq.

