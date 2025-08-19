Çempionlar Liqası: "Ferentsvaroş" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİB-2

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb.
"Report" xəbər verir ki, "Qroupama Arena"da keçirilən matçda meydan sahibləri fasiləyə 1:0 hesabı ilə üstün yollanıblar.
29-cu dəqiqədə Barnabas Varqa adını tabloya yazdırıb.
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Qarabağ" oyununda hesab açılıb.
"Report" xəbər verir ki, "Qroupama Arena"da keçirilən matçda meydan sahibləri fərqləniblər.
29-cu dəqiqədə Barnabas Varqa adını tabloya yazdırıb.
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Qarabağ" matçı start götürüb.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma "Qroupama Arena"da keçirilir.
Görüşü portuqaliyalı FIFA referisi Juan Pedru da Silva Pineyru idarə edir.