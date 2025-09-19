İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Çempionlar Liqası: Azərbaycanın minifutbol komandaları 1/8 final oyunlarına çıxacaqlar

    Futbol
    • 19 sentyabr, 2025
    • 11:48
    Çempionlar Liqası: Azərbaycanın minifutbol komandaları 1/8 final oyunlarına çıxacaqlar

    Azərbaycanın minifutbol klubları Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada təşkil olunan Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin oyunlarına çıxacaqlar.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq meydana "Zirə" çıxacaq.

    "Qartallar" saat 12:15-də "MFK Hram" (Monteneqro) kollektivi ilə qarşılaşacaq.

    Daha sonra "Birbaşa Bakı" - "Flaminqos" (Yunanıstan) və "Aznur" - "Brno" (Çexiya) matçları keçiriləcək. Hər iki qarşılaşma saat 15:45-də başlayacaq.

    minifutbol üzrə çempionlar liqası minifutbol "zirə" minifutbol komandası uefa

