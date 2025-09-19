Çempionlar Liqası: Azərbaycanın minifutbol komandaları 1/8 final oyunlarına çıxacaqlar
Futbol
19 sentyabr, 2025
- 11:48
Azərbaycanın minifutbol klubları Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada təşkil olunan Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin oyunlarına çıxacaqlar.
"Report"un məlumatına görə, ilk olaraq meydana "Zirə" çıxacaq.
"Qartallar" saat 12:15-də "MFK Hram" (Monteneqro) kollektivi ilə qarşılaşacaq.
Daha sonra "Birbaşa Bakı" - "Flaminqos" (Yunanıstan) və "Aznur" - "Brno" (Çexiya) matçları keçiriləcək. Hər iki qarşılaşma saat 15:45-də başlayacaq.
