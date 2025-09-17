"Çelsi"nin futbolçusu "Bavariya"da daimi əsasda qala bilər
- 17 sentyabr, 2025
- 12:37
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"ın rəqibi olan İngiltərənin "Çelsi" klubunun futbolçusu Nikolas Cekson icarə əsasında çıxış etdiyi "Bavariya"da daimi əsasda qala bilər.
"Report" "Bild"ə istinadən xəbər verir ki, seneqallı futbolçu cari mövsümdə 40 oyunda meydana çıxıb, ən azı 45 dəqiqə oynayacağı təqdirdə Bundesliqa təmsilçisi futbolçunu transfer edəcək.
Bu barədə hər iki klub arasında razılıq əldə olunub. Hətta futbolçu lazımi sayda oyuna çıxmasa belə, uğurlu olacağı təqdirdə tərəflər arasında yazda transferlə bağlı müzakirələr aparılacaq.
Qeyd edək ki, "Transfermarkt" 24 yaşlı hücumçunun dəyərini 50 milyon avro qiymətləndirir. N.Cekson bu ilin yanvarında bir illik icarə əsasında qoşulduğu "Bavariya"nın heyətində cəmi 1 oyunda iştirak edib.