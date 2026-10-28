"Çelsi" Mateo Kovaçiçi "Mançester Siti"dən geri qaytarmağı planlaşdırır
Futbol
- 28 oktyabr, 2026
- 14:45
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İngiltərənin "Çelsi" klubu "Mançester Siti"nin futbolçusu Mateo Kovaçiçi yenidən öz sıralarına cəlb etmək variantını araşdırır.
"Report" xarici media mənbələrinə əsasən məlumat verir ki, London klubunun rəhbərliyi komandanın yarımmüdafiə xəttindəki mövcud durumdan ciddi narahatlıq keçirir.
Bir sıra futbolçunun "zadəganlar"ın sıralarını tərk etməsi, başqalarının isə zədə ilə üzləşməsi bu mövqedə çatışmazlığa səbəb olub.
Nəzərdə tutulan namizədlər arasında Mateo Kovaçiç də var. Onun "Mançester Siti" ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayında başa çatır.
Qeyd edək ki, 32 yaşlı yarımmüdafiəçi 2023-cü ildə "Çelsi"dən "Mançester Siti" klubuna transfer olunub.
Son xəbərlər
16:10
Azərbaycan-BƏƏ Birgə Hərbi Əməkdaşlıq Komitəsinin ikinci iclası keçirilibHərbi
16:07
Hikmət Babaoğlu: İnformasiya mühitində həm də manipulyasiya olunmuş məlumatlarla qarşılaşırıqMedia
16:05
Foto
Report Media Məktəbinin 22-ci qrupu təlim proqramına qoşulubMedia
16:05
AKTA: Məsafədən kredit vermək məlumatların qorunmasında yeni suallar yaradırMaliyyə
16:00
Əminə Məlikova: Azərbaycan Xalça Muzeyi ziyarətçilərlə ənənəvi incəsənət vasitəsilə dialoq qururİncəsənət
16:00
İran səfiri: Korrupsiya ilə bağlı mübarizədə çoxtərəfli əməkdaşlıq faydalıdırXarici siyasət
15:59
Foto
Video
"AzerGold" UIMF 2026 beynəlxalq forumunda təmsil olunubSənaye
15:58
Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 23 %-ə yaxın artıbMaliyyə
15:56
Foto
Dövlət Turizm Agentliyi IX Dünya İnvestisiya Forumunda təmsil olunubTurizm