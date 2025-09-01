"Çelsi" iki yarımmüdafiəçisi ilə bağlı qərar verib
Futbol
- 01 sentyabr, 2025
- 16:08
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"ın rəqibi olan İngiltərənin "Çelsi" klubu iki yarımmüdafiəçisi ilə bağlı qərar verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
20 yaşlı Aleks Matos Çempionşip təmsilçisi "Şeffild Yunayted"ə satılıb. Omari Kelliman isə İngiltərənin I Liqasında çıxış edən "Kardiff Siti"yə bir mövsümlük icarəyə verilib.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının IV turunda "Çelsi" ilə Bakıda üz-üzə gələcək. Qarşılaşma noyabrın 4-də keçiriləcək.
