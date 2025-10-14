Braziliya yığması yoldaşlıq görüşündə Yaponiyaya məğlub olub
Futbol
- 14 oktyabr, 2025
- 16:48
Braziliya yığması yoldaşlıq görüşündə Yaponiyaya məğlub olub.
"Report" xəbər verir ki, qarşılşama Asiya təmsilçisinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Karlo Ançelottinin baş məşqçisi olduğu komanda ilk hissəni 2:0 hesablı üstünlüklə bitiriblər. Lakin Yaponiya komandası ikinci hissədə üç qol vuraraq 5 qat dünya çempionlarını məğlub etməyi bacarıb.
Qeyd edək ki, bununla da Yaponiya millisi tarixində ilk dəfə Braziliyanı məğlub edib. Komandalar arasında daha əvvəl baş tutan 13 görüşün 11-də Braziliya qələbə qazanıb. İki görüş isə heç-heçə nəticələnib.
Son xəbərlər
16:57
Qaxın sabiq icra başçısının barəsində seçilmiş həbs qətimkan müddəti uzadılıbHadisə
16:53
Foto
Dövlət Komitəsinin sədri vətəndaş qəbulu keçiribDaxili siyasət
16:49
Astarada heyvanlar arasında dabaq xəstəliyi yayılıb, AQTA zəruri tədbirlər görüldüyünü bəyan edibSağlamlıq
16:49
Karapetyanın vəkilləri Aİ və AŞPA-ya müraciət edəcəkRegion
16:48
Braziliya yığması yoldaşlıq görüşündə Yaponiyaya məğlub olubFutbol
16:48
Banqladeşdə tikiş fabrikində yanğın olub, doqquz nəfər ölübDigər ölkələr
16:45
"Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən La Liqada növbəti oyunu buraxacaqFutbol
16:35
Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıbEnergetika
16:34