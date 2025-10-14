İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Futbol
    • 14 oktyabr, 2025
    • 16:48
    Braziliya yığması yoldaşlıq görüşündə Yaponiyaya məğlub olub.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılşama Asiya təmsilçisinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Karlo Ançelottinin baş məşqçisi olduğu komanda ilk hissəni 2:0 hesablı üstünlüklə bitiriblər. Lakin Yaponiya komandası ikinci hissədə üç qol vuraraq 5 qat dünya çempionlarını məğlub etməyi bacarıb.

    Qeyd edək ki, bununla da Yaponiya millisi tarixində ilk dəfə Braziliyanı məğlub edib. Komandalar arasında daha əvvəl baş tutan 13 görüşün 11-də Braziliya qələbə qazanıb. İki görüş isə heç-heçə nəticələnib.

