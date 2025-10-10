İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Braziliya millisi yoxlama oyununda Cənubi Koreyanı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    • 10 oktyabr, 2025
    • 17:15
    Braziliya millisi yoxlama oyununda Cənubi Koreyanı böyük hesabla məğlub edib

    Braziliya millisi yoxlama görüşündə Cənubi Koreyanı böyük hesabla məğlub edib.

    "Report" xəbər verir ki, "sambaçılar" səfərdə rəqibinin qapısından 5 cavabsız top keçiriblər.

    Qonaqların heyətində Estevan Villian (13, 47), Rodriqo (41, 49) və Vinisius Junior (77) fərqləniblər.

    Qeyd edək ki, Karlo Ançelottinin baş məşqçisi olduğu Braziliya yığması növbəti yoxlama oyununu 4 gün sonra Yaponiyaya qarşı keçirəcək.

