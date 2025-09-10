İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    "Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 10 sentyabr, 2025
    • 16:20
    Beşiktaş yeni transferini açıqlayıb

    Türkiyənin "Beşiktaş" klubu yeni futbolçu transferini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.

    "Kayserispor"dan Gökhan Sazdağ heyətə cəlb edilib. 30 yaşlı cinah müdafiəçisi ilə "2+1" illik müqavilə imzalanıb. 

    Qeyd edək ki, Gökhan Sazdağ 2021-ci ildən "Kayserispor"da çıxış edib.

    yeni transfer Türkiyə klubu Müqavilə "Beşiktaş"

