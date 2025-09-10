"Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıb
Futbol
- 10 sentyabr, 2025
- 16:20
Türkiyənin "Beşiktaş" klubu yeni futbolçu transferini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.
"Kayserispor"dan Gökhan Sazdağ heyətə cəlb edilib. 30 yaşlı cinah müdafiəçisi ilə "2+1" illik müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, Gökhan Sazdağ 2021-ci ildən "Kayserispor"da çıxış edib.
