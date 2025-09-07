İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    "Beşiktaş" "Liverpul"un futbolçusunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    • 07 sentyabr, 2025
    • 14:44
    Türkiyənin "Beşiktaş" klubu İngiltərə təmsilçisi "Liverpul"da çıxış edən Federiko Kyezanı heyətinə qatmaq istəyir. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat paylaşıb. 

    İstanbul komandası 27 yaşlı hücumçunun fikrini öyrənmək üçün onunla əlaqə də saxlayıb. Mersisayd təmsilçisi isə Kyezanı icarəyə vermək niyyətində deyil. Ölkə çempionu unun mümkün transferini nəzərdən keçirməyə hazırdır.

    Qeyd edək ki, Kyeza 2024-cü ilin avqustunda "Yuventus"dan "Liverpul"a keçib.

