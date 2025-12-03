"Beşiktaş" Braziliya millisində çıxış etmiş futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir
Futbol
- 03 dekabr, 2025
- 15:26
Türkiyənin "Beşiktaş" klubu Braziliya təmsilçisi "Flamenqo"da çıxış edən futbolçu Everton Soaresi heyətinə qatmaq istəyir.
"Report" "Bolavip" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "qara qartallar" 29 yaşlı vinger üçün yanvarda danışıqlara başlayacaq.
A Seriyası təmsilçisinin oyunçunun satışına razı ola biləcəyi də vurğulanıb.
Qeyd edək ki, Everton Soares 2022-ci ildən "Flamenqo"da çıxış edir. O, Braziliya millisinin heyətində 25 oyun keçirib.
