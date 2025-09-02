    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    • 02 sentyabr, 2025
    • 10:00
    Benfika heyətini Belçika millisinin futbolçusu ilə gücləndirib
    Dodi Lukebakio

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi "Benfika" (Portuqaliya) heyətini Belçika millisinin futbolçusu Dodi Lukebakio ilə gücləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. 

    İspaniya təmsilçisi "Sevilya"dan transfer olunan 27 yaşlı hücumçu ilə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Transfer Portuqaliya klubuna 20 milyon avroya başa gəlib. 

    "Benfika" futbolçunun sərbəst qalma qiymətini 50 milyon avro müəyyənləşdirib. 

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin I turunda səfərdə "Benfika"nın qonağı olacaq. Görüş sentyabrın 16-da keçiiləcək.

    "Qarabağ" klubu   "Benfika" klubu   UEFA Çempionlar Liqası  

