İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Belçika millisinin futbolçusu "Monako"ya keçib

    Futbol
    • 14 yanvar, 2026
    • 15:23
    Belçika millisinin futbolçusu Monakoya keçib

    Belçika yığmasının və İngiltərənin "Lester" klubunun futbolçusu Vaut Fas karyerasını "Monako"da davam etdirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Fransa təmsilçisi 27 yaşlı mərkəz müdafiəçisini icarəyə götürüb.

    Liqa 1 klubu onu birdəfəlik almaq hüququna da malikdir.

    Qeyd edək ki, Vaut Fas 2022-ci ildən "Lester"də çıxış edir.

    Vaut Fas Monako klubu Lester klubu transfer Belçika yığması

    Son xəbərlər

    15:44

    Azərbaycanda taxıl sahələri üzrə sığorta ödənişi 63 % artıb

    ASK
    15:35

    Azər Bağırov: "Braziliyalı futbolçu ilə bağlı hüquqi prosedurların başlanması an məsələsidir"

    Futbol
    15:33

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurasının tərkibi dəyişib

    Maliyyə
    15:32

    İrəvanın etiraf anı - "hərbi əsir" mifinin sonu və Azərbaycanın yaratdığı reallığın qəbulu - ŞƏRH

    Analitika
    15:31
    Foto

    Adil Kərimli Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:29
    Video

    Ukrayna iki il ərzində 90 milyard avro məbləğində kredit alacaq

    Region
    15:23
    Foto

    Hikmət Hacıyev Qazaxıstan səfiri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:23

    Belçika millisinin futbolçusu "Monako"ya keçib

    Futbol
    15:15

    Müdafiə Nazirliyi və Ombudsman Aparatının birgə tədbirlər planı imzalanıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti