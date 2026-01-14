Belçika millisinin futbolçusu "Monako"ya keçib
Futbol
- 14 yanvar, 2026
- 15:23
Belçika yığmasının və İngiltərənin "Lester" klubunun futbolçusu Vaut Fas karyerasını "Monako"da davam etdirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Fransa təmsilçisi 27 yaşlı mərkəz müdafiəçisini icarəyə götürüb.
Liqa 1 klubu onu birdəfəlik almaq hüququna da malikdir.
Qeyd edək ki, Vaut Fas 2022-ci ildən "Lester"də çıxış edir.
