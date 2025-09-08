İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    "Bayer 04" yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    • 08 sentyabr, 2025
    • 17:16
    Bayer 04 yeni baş məşqçisini açıqlayıb
    Kasper Yulmann

    Almaniyanın "Bayer 04" klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bundesliqa təmsilçisi sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. 

    Komanda danimarkalı mütəxəssis Kasper Yulmanna tapşırılıb. O, bu postda Erik ten Haqı əvəzləyib. 

    Qeyd edək ki, Kasper Yulmann son olaraq Danimarka millisinin baş məşqçisi olub.

