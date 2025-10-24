"Bavariya" müdafiəçinin transferi üçün danışıqlara başlayıb
Futbol
- 24 oktyabr, 2025
- 13:47
Almaniyanın "Bavariya" klubu İngiltərə təmsilçisi "Kristal Pelas"da çıxış edən futbolçu Mark Qehinin transferi üçün addımlar atıb.
"Report" "Goal.com" saytına istinadən xəbər verir ki, münhenlilər 25 yaşlı mərkəz müdafiəçisinin agentləri ilə ilkin danışıqlara başlayıb.
Oyunçunun Premyer Liqa klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatacaq. O, sözləşmənin müddətini uzatmaq təklifini rədd edib.
"Bavariya"dan başqa, İspaniyanın "Real" və "Barselona" komandaları da futbolçu ilə maraqlanır.
Qeyd edək ki, Mark Qehi 2021-ci ildən "Kristal Pelas"da çıxış edir.
