İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    "Bavariya" müdafiəçinin transferi üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2025
    • 13:47
    Bavariya müdafiəçinin transferi üçün danışıqlara başlayıb

    Almaniyanın "Bavariya" klubu İngiltərə təmsilçisi "Kristal Pelas"da çıxış edən futbolçu Mark Qehinin transferi üçün addımlar atıb.

    "Report" "Goal.com" saytına istinadən xəbər verir ki, münhenlilər 25 yaşlı mərkəz müdafiəçisinin agentləri ilə ilkin danışıqlara başlayıb.

    Oyunçunun Premyer Liqa klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatacaq. O, sözləşmənin müddətini uzatmaq təklifini rədd edib.

    "Bavariya"dan başqa, İspaniyanın "Real" və "Barselona" komandaları da futbolçu ilə maraqlanır.

    Qeyd edək ki, Mark Qehi 2021-ci ildən "Kristal Pelas"da çıxış edir.

    Mark Qehi transfer "Bavariya" klubu "Kristal Pelas" klubu

    Son xəbərlər

    13:51
    Foto

    Növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Qarabağ
    13:50

    Macarıstan səfiri: "Türk Genom Layihəsi"nin həyata keçirilməsini təklif edirik

    Biznes
    13:50

    Xocalının Daşbulaq kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Qarabağ
    13:50

    Seyidbəyli sakini: Pedaqoji fəaliyyətimi kəndimizdə davam etdirəcəyim üçün çox sevinirəm

    Daxili siyasət
    13:47

    "Bavariya" müdafiəçinin transferi üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    13:43

    Azərbaycanda süni intellekt üzrə beynəlxalq standartların qəbulu təklif olunur

    İKT
    13:40

    Kolya Spori: Otuz il ərzində Azərbaycan haqqında birtərəfli və qərəzli məlumatlar təqdim edilib

    Digər ölkələr
    13:36

    TDT-nin sənaye, elm, texnologiya və innovasiya nazirlərinin 3-cü toplantısı Qazaxıstanda olacaq

    Biznes
    13:30

    Portuqaliyalı səyyah Qarabağ Universitetinin tələbələrinə heyran qalıb

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti