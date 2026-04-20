"Barselona" Xulian Alvaresi "Atletiko"dan transfer etməyi planlaşdırır
Futbol
- 20 aprel, 2026
- 09:28
İspaniyanın "Barselona" klubu "Atletiko"nun hücumçusu Xulian Alvaresin xidmətində maraqlıdır.
"Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı argentinalı forvard Kataloniya təmsilçisinin 2026-cı ilin yayı üçün əsas transfer hədəfinə çevrilib.
"Barselona" bu keçid üçün 100 milyon avro xərcləməyə hazırdır.
X.Alvares 2024-cü ilin avqustundan "Atletiko"da çıxış edir. Onun Madrid klubu ilə müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Hücumçu 2025/2026 mövsümündə keçirdiyi 47 matçda 19 qol vurub və 9 məhsuldar ötürmə edib.
"Transfermarkt" portalı oyunçunun dəyərini 90 milyon avro qiymətləndirir.
