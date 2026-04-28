"Barselona" "Tottenhem"in beş futbolçusu ilə maraqlanır

İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    • 28 aprel, 2026
    • 13:26
    Barselona Tottenhemin beş futbolçusu ilə maraqlanır

    İspaniyanın "Barselona" klubu İngiltərə təmsilçisi "Tottenhem"in beş futbolçusu ilə maraqlanır.

    "Report" yerli "Sport.es" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi İngiltərə Premyer Liqasından aşağı dəstəyə düşsə, kataloniyalılar həmin oyunçuları heyətinə qatmağa çalışacaq.

    Bunlar Xavi Simons, Mikki van de Ven, Kristian Romero, Lukas Berqvall və Pedro Perrodur.

    Xatırladaq ki, "Tottenhem" hazırda Premyer Liqada düşmə zonasındadır. Komanda 34 turdan sonra 34 xalla 18-ci pillədə qərarlaşıb.

