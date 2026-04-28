"Barselona" "Tottenhem"in beş futbolçusu ilə maraqlanır
Futbol
- 28 aprel, 2026
- 13:26
İspaniyanın "Barselona" klubu İngiltərə təmsilçisi "Tottenhem"in beş futbolçusu ilə maraqlanır.
"Report" yerli "Sport.es" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi İngiltərə Premyer Liqasından aşağı dəstəyə düşsə, kataloniyalılar həmin oyunçuları heyətinə qatmağa çalışacaq.
Bunlar Xavi Simons, Mikki van de Ven, Kristian Romero, Lukas Berqvall və Pedro Perrodur.
Xatırladaq ki, "Tottenhem" hazırda Premyer Liqada düşmə zonasındadır. Komanda 34 turdan sonra 34 xalla 18-ci pillədə qərarlaşıb.
17:11
Azər İlyasov: "İtaliyadakı yarışın yorğunluğuna rəğmən, "Prezident Kuboku 2026"da qızıl medal qazandım"Fərdi
17:09
Foto
Ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə panel müzakirəsi keçirilibSosial müdafiə
17:09
Dağıstan və Çeçenistanda sel fəlakəti nəticəsində 9 minə yaxın ev zərər çəkibRegion
17:01
Foto
Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edibBiznes
16:58
Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRHAnalitika
16:56
Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmirASK
16:54
Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilibXarici siyasət
16:52
Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşibİKT
16:50