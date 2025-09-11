İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    "Barselona" sabiq futbolçusunu məşqçilər korpusuna dəvət edib

    Futbol
    • 11 sentyabr, 2025
    • 23:01
    Barselona sabiq futbolçusunu məşqçilər korpusuna dəvət edib

    Tiaqo Alkantara sabiq klubu"Barselona"nın (İspaniya) məşqçilər korpusunda yer alacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barətə kataloniyalıların mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    34 yaşlı sabiq yarımmüdafiəçi məşq proseslərində futbolçulara taktiki məsələlərdə yardımçı olmağa çalışacaq.

    Qeyd edək ki, Alkantara 2024-cü ilin iyulundan avqust ayına kimi "Barselona"da Hans-Diter Flikin köməkçisi olub. O, ötən yay futbolçu karyerasını başa vurub. Yarımmüdafiəçi "Barselona", "Bavariya" və "Liverpul"da çıxış edib.

