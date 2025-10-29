İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi zədələnib

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2025
    • 17:47
    Barselonanın yarımmüdafiəçisi zədələnib

    İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Pedri sol budundan zədələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Futbolçunun bərpa prosesi və komandaya qoşulacağı vaxt barədə məlumat verilməyib.

    Qeyd edək ki, yarımmüdafiəçi baş məşqçi Hans-Diter Flikin rəhbərliyi altında 72 matçda meydana çıxıb. O, cari mövsüm 13 matçda start heyətində yer alıb və iki qol vurub.

