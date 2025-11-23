"Barselona"nın yarımmüdafiəçisi "Çelsi" ilə matçda meydana çıxa bilməyəcək
Futbol
- 23 noyabr, 2025
- 16:40
İspaniyanın "Barselona" klubunun yarımmüdafiəçisi Pedri UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində "Çelsi" ilə matçda meydana çıxa bilməyəcək.
"Report" "Diario AS"a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb 22 yaşlı futbolçunun sol budundakı zədənin hələ də tam sağalmamasıdır.
Futbolçunun müalicəsinin davam etdiyi bildirilib.
Qeyd edək ki, "Çelsi" - "Barselona" matçı noyabrın 25-də Londonda keçiriləcək.
Son xəbərlər
17:21
Ursula fon der Lyayen: Hər bir ukraynalı uşaq ailəsinə qovuşmalıdırDigər ölkələr
17:08
ÜST-nin Çərçivə Konvensiyasının növbəti konfransı İrəvanda keçiriləcəkRegion
17:06
Foto
Bakıda keçirilən 14 yaşadək yeniyetmə cüdoçular arasında liqa yarışına yekun vurulubFərdi
16:56
Baş Prokurorluq: Yasamal rayonundakı yanğınla bağlı istintaq obyektiv və qanun çərçivəsində aparılırHadisə
16:54
Premyer Liqa: XII turda daha bir matç keçirilibFutbol
16:40
"Barselona"nın yarımmüdafiəçisi "Çelsi" ilə matçda meydana çıxa bilməyəcəkFutbol
16:32
AK: Ukrayna ordusunun sayının azaldılması və ərazi güzəştlərinə yol verilməməlidirDigər ölkələr
16:17
Yasamal rayonunda 3 nəfərin öldüyü yanğınla bağlı klinika direktoru saxlanılıb - EKSKLÜZİVHadisə
16:07