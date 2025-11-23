İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi "Çelsi" ilə matçda meydana çıxa bilməyəcək

    Futbol
    • 23 noyabr, 2025
    • 16:40
    Barselonanın yarımmüdafiəçisi Çelsi ilə matçda meydana çıxa bilməyəcək

    İspaniyanın "Barselona" klubunun yarımmüdafiəçisi Pedri UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində "Çelsi" ilə matçda meydana çıxa bilməyəcək.

    "Report" "Diario AS"a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb 22 yaşlı futbolçunun sol budundakı zədənin hələ də tam sağalmamasıdır.

    Futbolçunun müalicəsinin davam etdiyi bildirilib.

    Qeyd edək ki, "Çelsi" - "Barselona" matçı noyabrın 25-də Londonda keçiriləcək.

    Pedri "Barselona" UEFA Çempionlar Liqası "Çelsi" klubu

    Son xəbərlər

    17:21

    Ursula fon der Lyayen: Hər bir ukraynalı uşaq ailəsinə qovuşmalıdır

    Digər ölkələr
    17:08

    ÜST-nin Çərçivə Konvensiyasının növbəti konfransı İrəvanda keçiriləcək

    Region
    17:06
    Foto

    Bakıda keçirilən 14 yaşadək yeniyetmə cüdoçular arasında liqa yarışına yekun vurulub

    Fərdi
    16:56

    Baş Prokurorluq: Yasamal rayonundakı yanğınla bağlı istintaq obyektiv və qanun çərçivəsində aparılır

    Hadisə
    16:54

    Premyer Liqa: XII turda daha bir matç keçirilib

    Futbol
    16:40

    "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi "Çelsi" ilə matçda meydana çıxa bilməyəcək

    Futbol
    16:32

    AK: Ukrayna ordusunun sayının azaldılması və ərazi güzəştlərinə yol verilməməlidir

    Digər ölkələr
    16:17

    Yasamal rayonunda 3 nəfərin öldüyü yanğınla bağlı klinika direktoru saxlanılıb - EKSKLÜZİV

    Hadisə
    16:07

    Ərdoğanla Putin arasında telefon danışığı olacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti