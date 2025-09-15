İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    "Barselona"nın sabiq futbolçusu ölümü ilə bağlı yayılan xəbərləri təkzib edib

    Futbol
    • 15 sentyabr, 2025
    • 18:41
    Barselonanın sabiq futbolçusu ölümü ilə bağlı yayılan xəbərləri təkzib edib

    İspaniyanın "Barselona" klubu ilə ikiqat Çempionlar Liqasının qalibi olan fransalı Erik Abidal ölümü ilə bağlı yayılan xəbərləri təkzib edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    2011-ci ildə qaraciyər şişi diaqnozu qoyulan futbolçunun bəzi xəbər portallarında ölümü ilə bağlı xəbər tirajlanıb. 

    46 yaşlı sabiq müdafiəçi məsələyə bu cür münasibət bildirib:

    "Bu cür söz-söhbətlər olmamalıdır. Ailəmlə buradayam, yaxşıyam. Hər şeyə aydınlıq gətirmək üçün bunu yazdım. Dəstəyinizə görə təşəkkür edirəm. Gəlin, daha vacib məqamlara diqqət yetirək".

    Qeyd edək ki, Abidal futbolçu karyerası ərzində "Barselona"dan başqa Fransanın "Monako", "Lill" və "Lion", Yunanıstanın "Olimpiakos" klublarında çıxış edib. O, İspaniya klubunun tərkibində Çempionlar Liqasından əlavə 4 dəfə ölkə çempionluğu, 2 dəfə UEFA Superkuboku və 2 dəfə Klublararası dünya çempionatının qalibi olub. 

    "Barselona" Avropa futbolu abidal ölüm xəbəri

    Son xəbərlər

    20:12

    Kobaxidze Xoştariyanı Rusiyadan maliyyələşməkdə ittiham edib

    Region
    20:08

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Explore Azerbaijan with IDEA" layihəsi fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    20:05

    NATO-nun "Şərq gözətçisi" əməliyyatı başlayıb

    Digər ölkələr
    19:47
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində azərbaycanlılara qarşı cinayətlərlə bağlı sənədlər tədqiq edilib

    Hadisə
    19:43

    Aİ və NATO Avropanın hava məkanının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:29

    Ermənistanın maliyyə naziri və Dünya Bankının nümayəndəsi dövlət-özəl tərəfdaşlığını müzakirə edib

    Region
    19:19

    Gəncədə mikroavtobus və minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    19:19

    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    19:15
    Foto

    Azərbaycanlı pilot beynəlxalq turnirdə ikinci yeri tutub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti