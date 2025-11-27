"Barselona"nın futbolçusu iki həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq
Futbol
- 27 noyabr, 2025
- 17:35
İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Fermin Lopes iki həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.
"Report" "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, buna 22 yaşlı yarımmüdafiəçinin zədələnməsi səbəb olub.
İspaniyalı oyunçu bu gün məşqdə sağ ayağından zədə alıb.
Əvəzində Kataloniya təmsilçisinin digər yarımmüdafiəçisi Pedri artıq məşqlərə başlayıb.
Video