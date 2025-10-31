İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    "Barselona" müdafiəçisi ilə müqavilənin müddətini uzadacaq

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 15:53
    Barselona müdafiəçisi ilə müqavilənin müddətini uzadacaq

    İspaniyanın "Barselona" klubu müdafiəçi Erik Qarsiya ilə müqavilənin müddətini uzadacaq.

    "Report" "TBR Football"a istinadən xəbər verir ki, Kataloniya klubu futbolçunun hüquqlarının satılmadığını açıqlayıb.

    İngiltərənin "Çelsi" və "Tottenhem" klublarının futbolçuya maraq göstərdiyi bildirilib.

    Qeyd edək ki, Erik Qarsiya 2025/2026 mövsümündə meydana çıxdığı 13 matçda 1 qol vurub. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayına qədərdir. "Transfermarkt" oyunçunun transfer dəyərini 25 milyon avro qiymətləndirir.

