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    "Barselona" Hans Diter-Flikin rəhbərliyi altında tarixinin ən yaxşı mövsüm startını gerçəkləşdirib

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2026
    • 14:52
    Barselona Hans Diter-Flikin rəhbərliyi altında tarixinin ən yaxşı mövsüm startını gerçəkləşdirib

    "Sabah"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi İspaniyanın "Barselona" komandası baş məşqçi Hans Diter-Flikin rəhbərliyi altında vurulan qolların sayına görə klub tarixinin ən yaxşı mövsüm startına imza atıb.

    "Report" İspaniya təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Kataloniya klubu 2026/2027 mövsümünün ilk 8 rəsmi matçının hamısında qələbə qazanaraq rəqib qapılarına 36 qol vurub.

    Bu, "Barselona"nın son 90 ildə, yəni 1935/1936 mövsümündən bəri ilk 8 qarşılaşmada ən yüksək məhsuldarlıq göstəricisidir. Komanda İspaniya çempionatının ilk 7 turunda 31 dəfə fərqlənib. Bu, klub tarixində analoji dövr üçün rekorddur. Ölkə çempionatları tarixində bundan daha yaxşı göstəriciyə yalnız 1940/1941 mövsümünün ilk 7 matçında 40 qol vuran "Sevilla" sahibdir.

    Almaniyalı mütəxəssisin baş məşqçi postuna gəlişindən (2024/2025 mövsümü) bəri "Barselona" keçirdiyi 125 rəsmi matçda 354 qol vurub. Bu da orta hesabla hər oyuna 2,83 qol deməkdir. Flik bu göstərici ilə klub tarixində 125 və ya daha çox oyuna çıxan mütəxəssislər arasında dördüncü pillədə qərarlaşıb. Onu yalnız Helenio Errera (2,89), Luis Enrike (2,87) və Ferdinand Dauçik (2,86) qabaqlayır. Flik bu göstəricidə Xosep Qvardiola (2,43) və Ernesto Valverdeni (2,32) üstələyib.

    Kataloniya təmsilçisi almaniyalı mütəxəssisin rəhbərliyi altında 22 matçda rəqib qapısına 5 və ya daha çox qol vurmağı bacarıb. Sonuncu belə hal La Liqanın VI turunda "Rasinq"lə oyunda (7:2) qeydə alınıb.

    Qeyd edək ki, "Barselona" Flikin rəhbərliyi altında ölkə çempionatında ardıcıl 55, bütün turnirlərdə isə ardıcıl 53 matçda fərqlənib. 2024-cü ilin dekabrından 2025-ci ilin noyabrınadək gerçəkləşən 53 matçlıq qol seriyası klub tarixinin rekordudur.

    Hans-Diter Flik Barselona FK Xosep Qvardiola

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