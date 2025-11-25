Bakıda UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilir
Futbol
- 25 noyabr, 2025
- 16:54
AFFA-nın təşkilatçılığı ilə Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində qapıçılar üzrə məşqçilər üçün UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, məşğələlərə təlimatçı Faiq Əzizov, UEFA-nın qapıçılar üzrə təlimatçısı Mart Poom, həmçinin fitness üzrə mütəxəssisi Patrik Foletti rəhbərlik edirlər.
Onlara yerli təlimatçılar Üzeyir İbrahimov və Vitali Kovalyov kömək edirlər.
Qeyd edək ki, kurslar noyabrın 26-dək keçiriləcək.
