    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 16:54
    Bakıda UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilir

    AFFA-nın təşkilatçılığı ilə Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində qapıçılar üzrə məşqçilər üçün UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, məşğələlərə təlimatçı Faiq Əzizov, UEFA-nın qapıçılar üzrə təlimatçısı Mart Poom, həmçinin fitness üzrə mütəxəssisi Patrik Foletti rəhbərlik edirlər.

    Onlara yerli təlimatçılar Üzeyir İbrahimov və Vitali Kovalyov kömək edirlər.

    Qeyd edək ki, kurslar noyabrın 26-dək keçiriləcək.

    AFFA uefa məşqçi kursları Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzi

