İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Bakıda UEFA Grow proqramının dəstəyi ilə seminar keçirilib

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2025
    • 16:48
    Bakıda UEFA Grow proqramının dəstəyi ilə seminar keçirilib

    Bakıda AFFA-nın təşkilatçılığı, UEFA Grow proqramının dəstəyi ilə seminar keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirin əsas məqsədi seminar iştirakçılarını səmərəli planlaşdırma üçün lazımi dəstək mexanizmləri ilə təmin etmək, müasir metodoloji yanaşmaları təqdim etmək və onların praktiki tətbiqi imkanlarını araşdırmaqdan ibarət olub.

    Seminar UEFA-nın Grow Strategiyası üzrə Mentorları (UEFA Grow Strategy Mentors) tərəfindən təşkil olunub və interaktiv formatda keçirilib. Sessiya iştirakçılar arasında fəal qarşılıqlı əlaqə və fikir mübadiləsini asanlaşdıraraq, futbolun inkişafı çərçivəsində strateji planlaşdırma və həyata keçirmə proseslərini daha dərindən anlamağa kömək edib.

    uefa AFFA UEFA Grow seminar

    Son xəbərlər

    17:52

    Blekmen: Londonla Bakı müdafiə və kibertəhlükəsizlik sahələrində tərəfdaşlığı genişləndirəcək

    Hərbi
    17:48
    Foto

    UNEC və "Rabitəbank" qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb

    Maliyyə
    17:48

    Tovuzda iki il əvvəl bağçada azyaşlıya şiddət göstərən dayə işdən çıxarılıb

    Elm və təhsil
    17:42

    Moskva və Astana Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik rabitə xəttini çəkməyi planlaşdırır

    İKT
    17:33

    TDT-nin Qazaxıstanda keçiriləcək qeyri-rəsmi zirvə görüşünün vaxtı müəyyənləşib

    Xarici siyasət
    17:29

    Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksində bilet alışı proseduru dəyişib

    İnfrastruktur
    17:27
    Foto

    NDU-da "İnkişaf və innovasiyalar: Süni intellekt və maşın öyrənməsi" adlı I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib

    Elm və təhsil
    17:27
    Foto

    Əli Əsədov BƏƏ-nin Federal Milli Şurasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:26

    Ərdoğan Türkiyə çempionatında hakimlərin mərc oyunlarına qoşulmasına münasibət bildirib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti