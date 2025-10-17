İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Bakıda təşkil olunan Millətlər Liqasının C qrupunda daha iki oyun baş tutub

Futbol

• 17 oktyabr, 2025

• 20:15

    Futbol
    • 17 oktyabr, 2025
    • 20:15
    Bakıda təşkil olunan Millətlər Liqasının C qrupunda daha iki oyun baş tutub

    Bakıda təşkil olunan amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunda daha iki oyun baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, İsrail yığması Ukraynanı 2:0 hesabı ilə üstələyib.

    Niderland millisi isə Belçika üzərində böyükhesablı qələbəyə sevinib - 5:0.

    Turnirin açılış matçında Azərbaycan yığması Belçikanı 3:0 hesabı ilə məğlub etmişdi.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan, Belçika, İsrail, Ukrayna və Niderland millilərinin mübarizə apardığı C qrupunun oyunlarına oktyabrın 19-da yekun vurulacaq. Qrupun bütün oyunları "Bayıl Arena"da keçirilir.

    Millətlər Liqası Amputant futbolu Niderland millisi Belçika yığması Azərbaycan millisi

