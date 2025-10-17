Bakıda təşkil olunan Millətlər Liqasının C qrupunda daha iki oyun baş tutub
Bakıda təşkil olunan amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunda daha iki oyun baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, İsrail yığması Ukraynanı 2:0 hesabı ilə üstələyib.
Niderland millisi isə Belçika üzərində böyükhesablı qələbəyə sevinib - 5:0.
Turnirin açılış matçında Azərbaycan yığması Belçikanı 3:0 hesabı ilə məğlub etmişdi.
Qeyd edək ki, Azərbaycan, Belçika, İsrail, Ukrayna və Niderland millilərinin mübarizə apardığı C qrupunun oyunlarına oktyabrın 19-da yekun vurulacaq. Qrupun bütün oyunları "Bayıl Arena"da keçirilir.
