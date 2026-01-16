İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanın U-21 millisi I Liqa klubuna qalib gəlib

    Futbol
    • 16 yanvar, 2026
    • 15:51
    Azərbaycanın U-21 millisi I Liqa klubuna qalib gəlib

    Bakıda təlim-məşq toplanışında olan 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası yoxlama oyununda qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, U-21 I Liqa təmsilçisi "Səbail"lə qarşılaşıb.

    "Dalğa Arena"nın məşq meydanında baş tutan görüş Rəşad Eyubovun yetirmələrinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Komandanın heyətində qolu 82-ci dəqiqədə Murad Ələkbərov vurub.

    Qeyd edək ki, U-21 millimiz toplanış çərçivəsində ikinci yoxlama oyununu yanvarın 17-də Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Şamaxı" klubuna qarşı keçirəcək.

