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    Azərbaycanın U-20 millisinin Qəbələdəki toplanışının ikinci mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 23 sentyabr, 2026
    • 16:15
    Azərbaycanın U-20 millisinin Qəbələdəki toplanışının ikinci mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

    20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Qəbələdəki təlim-məşq toplanışının ikinci mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb.

    "Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda sentyabrın 24-dən oktyabrın 6-dək Qəbələdə təlim-məşq toplanışı keçirəcək.

    U-20 millisi hazırlıq zamanı oktyabrın 3-də Moldovanın (18:00), 6-da isə Yaponiyanın (16:00) müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

    Nr. Soyadı / Adı Klub
    1 Hüşənov Həbib Qəbələ İK
    2 Arıxov Aftandil Sumqayıt FK
    3 Abbaszadə Ayxan İmişli PFK
    4 Qurbanlı Uğur Qarabağ FK
    5 Tahirzadə Səttar Marcet (İspaniya)
    6 Qurbanov Murad Zirə PFK
    7 Səmədov Həzrət Sabah FK
    8 Alışov Rəşad Qarabağ FK
    9 Paşayev Vüsal Sumqayıt FK
    10 Tarverdiyev Əhməd Sabah FK
    11 Orucov Nadir Sumqayıt FK
    12 İsaqov Raul Kəpəz PFK
    13 Rzazadə Əliəkbər Qarabağ FK
    14 Qasımzadə Pünhan Neftçi PFK
    15 Cabbarlı Abduləziz Qarabağ FK
    16 Hüseynov Anar Sabah FK
    17 Qazibəyov Əli Qarabağ FK
    18 Nəzərli Həsən Keçiören Spor (Tükiyə)
    19 Bəşirov Əli Qarabağ FK
    20 Kərimov Vüsal Neftçi PFK
    21 Şəkərxanov Ziya Qəbələ İK
    22 İbrahim Əli Qarabağ FK
    23 İsmayılov Şahnur Kəpəz PFK
    24 İbrahimov Şahin Sabah FK
    25 Orucəli Nihad Sumqayıt FK
    Azərbaycan U-20 millisi Təlim-məşq toplanışı Qəbələ
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