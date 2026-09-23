Azərbaycanın U-20 millisinin Qəbələdəki toplanışının ikinci mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb
Futbol
- 23 sentyabr, 2026
- 16:15
20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Qəbələdəki təlim-məşq toplanışının ikinci mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb.
"Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda sentyabrın 24-dən oktyabrın 6-dək Qəbələdə təlim-məşq toplanışı keçirəcək.
U-20 millisi hazırlıq zamanı oktyabrın 3-də Moldovanın (18:00), 6-da isə Yaponiyanın (16:00) müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək.
|Nr.
|Soyadı / Adı
|Klub
|1
|Hüşənov Həbib
|Qəbələ İK
|2
|Arıxov Aftandil
|Sumqayıt FK
|3
|Abbaszadə Ayxan
|İmişli PFK
|4
|Qurbanlı Uğur
|Qarabağ FK
|5
|Tahirzadə Səttar
|Marcet (İspaniya)
|6
|Qurbanov Murad
|Zirə PFK
|7
|Səmədov Həzrət
|Sabah FK
|8
|Alışov Rəşad
|Qarabağ FK
|9
|Paşayev Vüsal
|Sumqayıt FK
|10
|Tarverdiyev Əhməd
|Sabah FK
|11
|Orucov Nadir
|Sumqayıt FK
|12
|İsaqov Raul
|Kəpəz PFK
|13
|Rzazadə Əliəkbər
|Qarabağ FK
|14
|Qasımzadə Pünhan
|Neftçi PFK
|15
|Cabbarlı Abduləziz
|Qarabağ FK
|16
|Hüseynov Anar
|Sabah FK
|17
|Qazibəyov Əli
|Qarabağ FK
|18
|Nəzərli Həsən
|Keçiören Spor (Tükiyə)
|19
|Bəşirov Əli
|Qarabağ FK
|20
|Kərimov Vüsal
|Neftçi PFK
|21
|Şəkərxanov Ziya
|Qəbələ İK
|22
|İbrahim Əli
|Qarabağ FK
|23
|İsmayılov Şahnur
|Kəpəz PFK
|24
|İbrahimov Şahin
|Sabah FK
|25
|Orucəli Nihad
|Sumqayıt FK
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