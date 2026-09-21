İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın U-20 millisi Qəbələdəki toplanışda ilk yoxlama matçını keçirib

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2026
    • 17:31
    Azərbaycanın U-20 millisi Qəbələdəki toplanışda ilk yoxlama matçını keçirib

    Azərbaycanın U-20 millisi Qəbələdəki təlim-məşq toplanışı çərçivəsində ilk yoxlama matçını keçirib.

    "Report"un AFFA-ya istinadən məlumatına görə, Ruy Jorjenin baş məşqçisi olduğu komanda "Qəbələ" ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, U-20 Qəbələdəki hazırlıq çərçivəsində oktyabrın 3-də Moldova, 6-da isə Yaponiyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandaları ilə qüvvəsini sınayacaq.

    Ruy Jorje Azərbaycan U-20 millisi Təlim-məşq toplanışı Yoxlama oyunu Qəbələ FK

    Son xəbərlər

    01:06

    Rumıniyada COVID-19 pandemiyasında ölən insanların cəsədlərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    00:37

    "Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilər

    Digər ölkələr
    00:15

    Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildirib

    Region
    23:51
    Foto

    Serbiyanın energetika naziri ölkədə yanacaq qıtlığının olmayacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:32

    ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edib

    Digər ölkələr
    23:28

    Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordur

    Region
    23:24

    ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Digər ölkələr
    23:06

    ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıb

    Digər ölkələr
    23:01

    Ceyhun Bayramov dünya iqtisadi liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti