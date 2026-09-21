Azərbaycanın U-20 millisi Qəbələdəki toplanışda ilk yoxlama matçını keçirib
Futbol
- 21 sentyabr, 2026
- 17:31
Azərbaycanın U-20 millisi Qəbələdəki təlim-məşq toplanışı çərçivəsində ilk yoxlama matçını keçirib.
"Report"un AFFA-ya istinadən məlumatına görə, Ruy Jorjenin baş məşqçisi olduğu komanda "Qəbələ" ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma 1:1 hesabı ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, U-20 Qəbələdəki hazırlıq çərçivəsində oktyabrın 3-də Moldova, 6-da isə Yaponiyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandaları ilə qüvvəsini sınayacaq.
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