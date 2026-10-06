Azərbaycanın U-20 millisi bu gün Qəbələdə Yaponiya ilə qarşılaşacaq
Futbol
- 06 oktyabr, 2026
- 10:28
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Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün növbəti yoxlama oyununu keçirəcək.
"Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, U-20 Yaponiyadan olan həmyaşıdları ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Qəbələ şəhər stadionunda, saat 16:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, Ruy Jorjenin baş məşqçisi olduğu kollektiv ilk yoxlama matçında Moldovaya 0:1 hesabı ilə uduzub.
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