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    Azərbaycanın U-20 millisi bu gün Qəbələdə Yaponiya ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2026
    • 10:28
    Azərbaycanın U-20 millisi bu gün Qəbələdə Yaponiya ilə qarşılaşacaq

    Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün növbəti yoxlama oyununu keçirəcək.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, U-20 Yaponiyadan olan həmyaşıdları ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Qəbələ şəhər stadionunda, saat 16:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, Ruy Jorjenin baş məşqçisi olduğu kollektiv ilk yoxlama matçında Moldovaya 0:1 hesabı ilə uduzub.

    Ruy Jorje Azərbaycanın U-20 millisi Yaponiyanın U-20 millisi
    MiniBoss
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