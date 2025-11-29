Azərbaycanın U-19 millisi Şimali Makedoniyaya uduzub
Futbol
- 29 noyabr, 2025
- 15:25
19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, B Liqasının 5-ci qrupunda Şimali Makedoniya ilə qarşılaşan yığma 1:3 hesabı ilə uduzub.
Strumitsa şəhərində baş tutan matçda millinin yeganə qolunu Mədinə Yuruqova (35) vurub.
Qeyd edək ki, U-19 ilk matçında sloveniyalı həmyaşıdlarına 0:2 hesabı ilə uduzub.
