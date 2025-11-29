İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanın U-19 millisi Şimali Makedoniyaya uduzub

    Futbol
    • 29 noyabr, 2025
    • 15:25
    Azərbaycanın U-19 millisi Şimali Makedoniyaya uduzub

    19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, B Liqasının 5-ci qrupunda Şimali Makedoniya ilə qarşılaşan yığma 1:3 hesabı ilə uduzub.

    Strumitsa şəhərində baş tutan matçda millinin yeganə qolunu Mədinə Yuruqova (35) vurub.

    Qeyd edək ki, U-19 ilk matçında sloveniyalı həmyaşıdlarına 0:2 hesabı ilə uduzub.

    Futbol U-19 yığması Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi

