    Azərbaycanın U-19 millisi növbəti dəfə Özbəkistanla yoldaşlıq oyunu keçirib

    Futbol
    • 12 oktyabr, 2025
    • 17:53
    Azərbaycanın U-19 millisi növbəti dəfə Özbəkistanla yoldaşlıq oyunu keçirib

    Özbəkistanda təlim-məşq toplanışında olan 19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün ikinci yoxlama oyununa çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, U-19 növbəti dəfə Özbəkistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.

    Daşkənd şəhərinin Dustlik vilayətinin eyniadlı stadionunda keçirilən görüş meydan sahiblərinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Millimizin heyətində qolu 16-cı dəqiqədə Şahismayıl Cəfərov vurub.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında oktyabrın 9-da keçirilən ilk matçda 0:0 hesablı heç-heçə qeydə alınıb.

