Azərbaycanın U-19 millisi bu gün Malta ilə üz-üzə gələcək
Futbol
- 18 noyabr, 2025
- 09:29
19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün növbəti oyununa çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, yığma Maltanın Ta Qali şəhərində Malta ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə 14:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, U-19 daha əvvəl Çexiyaya 1:6, Şimali İrlandiyaya 0:1 hesabı ilə uduzub.
