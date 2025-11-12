İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində mübarizəyə start verir

    Futbol
    • 12 noyabr, 2025
    • 10:30
    Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində mübarizəyə start verir

    Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün mübarizəyə start verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, 13-cü qrupda yer alan komanda Çexiya yığması ilə üz-üzə gələcək.

    Görüş Maltanın Ta Qali şəhərindəki "Sentenari" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da start götürəcək.

    Qarşılaşmanın baş hakimi finlandiyalı Oliver Reytala olacaq.

    Qeyd edək ki, U-19 noyabrın 15-də Şimali İrlandiya, üç gün sonra Malta ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Hər iki görüş Maltanın Ta Qali şəhərində keçiriləcək.

    Azərbaycan U-19 millisi Avropa çempionatı Futbol

    Son xəbərlər

    11:41

    Naxçıvanda Mədəniyyət Nazirliyinin yeni strukturu təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    11:34

    "Birbank"dan onlayn nağd kredit alan hər 100-cü müştəriyə 100 bonus hədiyyə

    Maliyyə
    11:33

    Braziliya millisinin sabiq yarımmüdafiəçisi xəstəxanaya yerləşdirilib

    Futbol
    11:32

    Himalay Məmişov: "Qeyri-neft-qaz gəlirlərində artım neft-qaz gəlirlərində artımı üstələyib"

    Maliyyə
    11:32

    Ermənistanda 8-dən çox din xadimi istintaqa çağırılıb

    Region
    11:30

    Adil Kərimli Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:30

    Ukraynanın ədliyyə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Region
    11:28

    ADB: "Cənubi Qafqazda KOB-ların payının azalması fonunda iri şirkətlərin kreditləşdirilmə payı artır"

    Biznes
    11:27

    İran XİN Türkiyəyə başsağlığı verib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti