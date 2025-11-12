Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində mübarizəyə start verir
Futbol
12 noyabr, 2025
- 10:30
Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün mübarizəyə start verəcək.
"Report" xəbər verir ki, 13-cü qrupda yer alan komanda Çexiya yığması ilə üz-üzə gələcək.
Görüş Maltanın Ta Qali şəhərindəki "Sentenari" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da start götürəcək.
Qarşılaşmanın baş hakimi finlandiyalı Oliver Reytala olacaq.
Qeyd edək ki, U-19 noyabrın 15-də Şimali İrlandiya, üç gün sonra Malta ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Hər iki görüş Maltanın Ta Qali şəhərində keçiriləcək.
