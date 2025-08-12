Azərbaycanın U-17 milliisi Bakıda və Monteneqroda təlim-məşq toplanışında olacaq

17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi avqustun 12-16-sı aralığında Bakıda, 17-22-də isə Monteneqronun paytaxtı Podqoritsada təlim-məşq toplanışında olacaq.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, U-17-nin hazırlıq çərçivəsində avqustun 19-da və 21-də Monteneqronun müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama görüşü keçirməsi planlaşdırılır.
|
N
|
Adı / Soyadı
|
Klub
|
1
|
Ramal Qəmbərov
|
Marcet
|
2
|
Nurəziz Əzizov
|
Neftçi
|
3
|
Kamil Həsənov
|
Marcet
|
4
|
Rəşad Gülüşov
|
Sabah
|
5
|
Uğur Qurbanlı
|
Qarabağ
|
6
|
Toğrul Mehdizadə
|
Sabah
|
7
|
Səttar Tahirzadə
|
Marcet
|
8
|
Ruslan Quliyev
|
Neftçi
|
9
|
Ismayıl Səfərli
|
Neftçi
|
10
|
Muhamməd Çodarov
|
Marcet
|
11
|
Nurlan Mələkov
|
Neftçi
|
12
|
Amin Rzayev
|
Qarabağ
|
13
|
Atacan Məmmədov
|
Marcet
|
14
|
Ramin Abiyev
|
Neftçi
|
15
|
Əli Kiçibəyov
|
Marcet
|
16
|
Abbas Zeynalov
|
Marcet
|
17
|
Adnan Bunyatov
|
Marcet
|
18
|
Onur Əliyev
|
Qarabağ
|
19
|
Rəsul Balakişiyev
|
Marcet
|
20
|
Əli Bəşirov
|
Qarabağ
|
21
|
Mehdi Hüseyn
|
Sumqayıt
|
22
|
Samir Şərifov
|
Sabah
|
23
|
Pünhan Kərimov
|
Marcet
|
24
|
Nicat Kərimov
|
Sabah