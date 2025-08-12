Azərbaycanın U-17 milliisi Bakıda və Monteneqroda təlim-məşq toplanışında olacaq

Haqqımızda

17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası 12-16 avqust aralığında tarixlərində Bakıda, 17-22 avqust tarixlərində isə Monteneqronun Podqoritsa şəhərində təlim-məşq toplanışında olacaq.
12 avqust 2025 12:31
17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi avqustun 12-16-sı aralığında Bakıda, 17-22-də isə Monteneqronun paytaxtı Podqoritsada təlim-məşq toplanışında olacaq.

"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, U-17-nin hazırlıq çərçivəsində avqustun 19-da və 21-də Monteneqronun müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama görüşü keçirməsi planlaşdırılır.

N

Adı / Soyadı

Klub

1

Ramal Qəmbərov

Marcet

2

Nurəziz Əzizov

Neftçi

3

Kamil Həsənov

Marcet

4

Rəşad Gülüşov

Sabah

5

Uğur Qurbanlı

Qarabağ

6

Toğrul Mehdizadə

Sabah

7

Səttar Tahirzadə

Marcet

8

Ruslan Quliyev

Neftçi

9

Ismayıl Səfərli

Neftçi

10

Muhamməd Çodarov

Marcet

11

Nurlan Mələkov

Neftçi

12

Amin Rzayev

Qarabağ

13

Atacan Məmmədov

Marcet

14

Ramin Abiyev

Neftçi

15

Əli Kiçibəyov

Marcet

16

Abbas Zeynalov

Marcet

17

Adnan Bunyatov

Marcet

18

Onur Əliyev

Qarabağ

19

Rəsul Balakişiyev

Marcet

20

Əli Bəşirov

Qarabağ

21

Mehdi Hüseyn

Sumqayıt

22

Samir Şərifov

Sabah

23

Pünhan Kərimov

Marcet

24

Nicat Kərimov

Sabah
