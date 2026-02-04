İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət U-19 millisi Özbəkistanı məğlub edib

    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 16:34
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət U-19 millisi Özbəkistanı məğlub edib

    Özbəkistanda təlim-məşq toplanışında olan 19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi ilk yoxlama oyununda qələbə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, komanda Daşkənddə Özbəkistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığmasını 3:2 hesabı ilə məğlub edib.

    U-19-un heyətində qolları Ayşən Salamzadə (11, 89) və Mədinə Curuqova (30) vurublar.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında ikinci yoxlama oyunu fevralın 7-də keçiriləcək.

