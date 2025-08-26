Haqqımızda

Azərbaycan klubu 19 futbolçusu ilə vidalaşıb

Azərbaycan klubu 19 futbolçusu ilə vidalaşıb Azərbaycanın I Liqasında çıxış edən "Cəbrayıl" 19 futbolçusu ilə vidalaşıb.
Futbol
26 avqust 2025 10:42
Azərbaycan klubu 19 futbolçusu ilə vidalaşıb

Azərbaycanın I Liqasında çıxış edən "Cəbrayıl" 19 futbolçusu ilə vidalaşıb.

Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bölgə təmsilçisi Zahir Mirzəzadə, Aqşin Yaqubov, Həsrət Mürsəlov, Taleh Qarayev, Mirmövsüm Canıyev, Samir İbrahimov, Nurlan Quliyev, Polad İbrahimov, Elşad Əliyev, Məhərrəm Orucov, Zeynəddin Abdurahmanov, Samir Məhərrəmli, Kənan Baxışov, Ravil Qafarov, Okan Təhməzli, Bilal İsmayılov, Ümüd Cəfərov, Vüsal Səfərov və Əkpər Vəliyevlə yolları ayırıb.

Qeyd edək ki, I Liqaya sentyabrın 11-də start veriləcək. Çempionat 10 komandanın iştirakı ilə 3 dövrəli sistemlə keçiriləcək.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

“Zirə” Rəşad Sadıqovun baş məşqçiliyi dövründə 200-cü oyununu keçirib
“Zirə” Rəşad Sadıqovun baş məşqçiliyi dövründə 200-cü oyununu keçirib
26 avqust 2025 11:01
Ukrayna yığmasının Azərbaycana qarşı keçirəcəyi oyun üçün heyəti açıqlanıb
Ukrayna yığmasının Azərbaycana qarşı keçirəcəyi oyun üçün heyəti açıqlanıb
26 avqust 2025 10:53
Həvəskar futbolçular arasında XXVI Azərbaycan birinciliyinin qalibi müəyyənləşib
FotoHəvəskar futbolçular arasında XXVI Azərbaycan birinciliyinin qalibi müəyyənləşib
26 avqust 2025 10:17
Qubada keçirilən II Ulduz Cup beynəlxalq turnirində ilk günün nəticələri bəlli olub
FotoQubada keçirilən II "Ulduz Cup" beynəlxalq turnirində ilk günün nəticələri bəlli olub
26 avqust 2025 10:05
Azərbaycanda son 18 mövsümdə ilk dəfə meydan sahibləri eyni turun 5 matçında uduzub
Azərbaycanda son 18 mövsümdə ilk dəfə meydan sahibləri eyni turun 5 matçında uduzub
26 avqust 2025 09:53
Premyer Liqa: Zirə Qəbələyə qalib gəlib
Premyer Liqa: "Zirə" "Qəbələ"yə qalib gəlib
25 avqust 2025 20:57
“Krasnodar” Azərbaycan millisinin futbolçusuna klubda işləməyi təklif edib
“Krasnodar” Azərbaycan millisinin futbolçusuna klubda işləməyi təklif edib
25 avqust 2025 17:43
İnterin futbolçusu digər İtaliya klubuna transfer olunub
"İnter"in futbolçusu digər İtaliya klubuna transfer olunub
25 avqust 2025 17:28
Araz-Naxçıvan Coşqun Diniyevi transfer edib
"Araz-Naxçıvan" Coşqun Diniyevi transfer edib
25 avqust 2025 16:55
Qubada II “Ulduz Cup” beynəlxalq futbol turnirinin açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
FotoQubada II “Ulduz Cup” beynəlxalq futbol turnirinin açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
25 avqust 2025 16:54

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi