İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycanın futzal millisi İslamiadadakı ikinci oyununda uduzub

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 18:42
    Azərbaycanın futzal millisi İslamiadadakı ikinci oyununda uduzub

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı ikinci matçında məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, yığma A qrupunun növbəti qarşılaşmasında Özbəkistan ilə üz-üzə gəlib.

    Görüş yığmamızın 2:13 hesablı məğlubiyyəti ilə bitib.

    Qeyd edək ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda ilk görüşdə Liviya millisini 5:4 hesabı ilə məğlub edib.

    futzal VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Özbəkistan Azərbaycanın futzal millisi

    Son xəbərlər

    19:32

    Ağ Ev Venesuelaya zərbə endirmək üçün hüquqi əsas görmür

    Digər ölkələr
    19:32

    Azərbaycan pərakəndə satış sektorunda ilk: OBA marketlər şəbəkəsi startap ekosisteminə dəstək proqramına start verib

    Biznes
    19:24

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan boksçusu bürünc medalı özü üçün təmin edib

    Fərdi
    19:21

    ABŞ Çin idxalına qarşı cavab tariflərinin tətbiqini bir il müddətinə təxirə salıb

    Digər ölkələr
    19:20

    Daxili Qoşunların Hərbi İnstitutunda "Zəfər tarixi" elmi-nəzəri konfransı keçirilib

    Daxili siyasət
    19:16

    Çexiya Prezidenti Fiala hökumətinin istefasını qəbul edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:11

    Astana və Vaşinqton kritik minerallar üzrə əməkdaşlıq haqqında razılığa gəliblər

    Region
    19:07
    Foto

    Minskdə Azərbaycanın Zəfər Gününün beşinci ildönümü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    19:04

    Qazaxıstan və ABŞ strateji tərəfdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti