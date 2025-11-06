Azərbaycanın futzal millisi İslamiadadakı ikinci oyununda uduzub
Futbol
- 06 noyabr, 2025
- 18:42
Futzal üzrə Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı ikinci matçında məğlub olub.
"Report"un məlumatına görə, yığma A qrupunun növbəti qarşılaşmasında Özbəkistan ilə üz-üzə gəlib.
Görüş yığmamızın 2:13 hesablı məğlubiyyəti ilə bitib.
Qeyd edək ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda ilk görüşdə Liviya millisini 5:4 hesabı ilə məğlub edib.
