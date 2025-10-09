Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi: "Bakıda turnirdə birinci olmağı hədəfləyirik"
- 09 oktyabr, 2025
- 12:25
Amputant futbolu üzrə Azərbaycan yığmasının hədəfi Millətlər Liqasının C divizionunda birinci yeri tutmaqdır.
Bu barədə "Report"a komandanın baş məşqçisi Ramil Həbibov açıqlama verib.
Mütəxəssis hazırda Türkiyədə təlim-məşq toplanışında olduqlarını söyləyib:
"Burada yoldaşıq görüşləri keçiririk. Artıq dörd matç baş tutub. Birinci oyunla müqayisədə sonuncu qarşılaşma arasında çox fərq var. Oyunçularımız yaxşı mübarizə aparırlar. 18 futbolçumuzun 95 faizi qazilərdən ibarətdir. Onlar 1990-cı illərin əvvəllərində, atəşkəs dönəmində və Vətən müharibəsində qazi olanlardır. Hədəflərimiz bəllidir. Yarış Azərbaycanda keçirilirsə, yalnız birinci yer uğrunda mübarizə aparacağıq. Buna doğru da irəliləyirik".
Qeyd edək ki, C divizionunun matçları oktyabrın 17-19-u aralığında "ASCO Arena"da təşkil olunacaq. Azərbaycan yığması Belçika, İsrail, Ukrayna və Niderlandla üz-üzə gələcək.