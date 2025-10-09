İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi: "Bakıda turnirdə birinci olmağı hədəfləyirik"

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2025
    • 12:25
    Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi: Bakıda turnirdə birinci olmağı hədəfləyirik

    Amputant futbolu üzrə Azərbaycan yığmasının hədəfi Millətlər Liqasının C divizionunda birinci yeri tutmaqdır.

    Bu barədə "Report"a komandanın baş məşqçisi Ramil Həbibov açıqlama verib.

    Mütəxəssis hazırda Türkiyədə təlim-məşq toplanışında olduqlarını söyləyib:

    "Burada yoldaşıq görüşləri keçiririk. Artıq dörd matç baş tutub. Birinci oyunla müqayisədə sonuncu qarşılaşma arasında çox fərq var. Oyunçularımız yaxşı mübarizə aparırlar. 18 futbolçumuzun 95 faizi qazilərdən ibarətdir. Onlar 1990-cı illərin əvvəllərində, atəşkəs dönəmində və Vətən müharibəsində qazi olanlardır. Hədəflərimiz bəllidir. Yarış Azərbaycanda keçirilirsə, yalnız birinci yer uğrunda mübarizə aparacağıq. Buna doğru da irəliləyirik".

    Qeyd edək ki, C divizionunun matçları oktyabrın 17-19-u aralığında "ASCO Arena"da təşkil olunacaq. Azərbaycan yığması Belçika, İsrail, Ukrayna və Niderlandla üz-üzə gələcək.

    Amputant futbolu Azərbaycanın amputant millisi Millətlər Liqası C divizionu

    Son xəbərlər

    12:57

    Nazir müavini: İtkin düşən hər bir şəxsin taleyi bizi maraqlandırır

    Xarici siyasət
    12:55

    Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilir

    Region
    12:55

    Səfir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün həllində təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdir

    Xarici siyasət
    12:54

    Gürcüstanlı ağırlıqqaldıranlar antidopinq qaydalarını pozduqlarına görə diskvalifikasiya ediliblər

    Fərdi
    12:53

    Paşinyan Tacikistanda MDB sammitində iştirak edəcək

    Region
    12:51

    "Azəriqaz" 9 ayda "ASAN Kommunal" və "ASAN xidmət" mərkəzlərində 270 min vətəndaşa xidmət göstərib

    Energetika
    12:50
    Foto

    AQTA bu il 14 keytrinq xidməti müəssisəsində yoxlama keçirib, ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    12:50

    Moldova səfiri: "Azərbaycanla əməkdaşlıq kibertəhlükəsizliyi də əhatə edir"

    İKT
    12:38

    Zakir Həsənov Pakistana başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti