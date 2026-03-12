İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycanın 17 yaşadək qadın yığması Belçikaya böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    • 12 mart, 2026
    • 16:58
    Azərbaycanın 17 yaşadək qadın yığması Belçikaya böyük hesabla məğlub olub

    17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, B Liqasının 3-cü qrupunda yer alan yığma Belçikanın müvafiq yaş qrupundan ibarət kollektivi ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma rəqibin 11:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Azərbaycanın U-17 qadın millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi Belçikanın U-17 qadın millisi

    Son xəbərlər

    17:10

    Qırğız parlamentinin sədri ilə TÜRKPA Baş katibi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    17:10

    Azərbaycanda rәqәmsal bankçılığın xüsusi çəkisi açıqlanıb

    Maliyyə
    17:06

    AMB: Ötən il nağdsız ödənişlərin ümumi məbləği 100 milyard manata yaxın olub

    Maliyyə
    17:03

    Beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilib

    Daxili siyasət
    16:58

    Azərbaycanın 17 yaşadək qadın yığması Belçikaya böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    16:58
    Foto

    XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində çoxtərəfliliyin böhranına həsr olunan panel sessiya keçirilib

    Xarici siyasət
    16:57

    Azərbaycan Xirosimanın administrasiyasını WUF13-ə dəvət edib

    Xarici siyasət
    16:54

    Avropa çempionu ilə Amerika Kubokunun qalibi arasında matç Madriddə baş tuta bilər

    Futbol
    16:54
    Foto

    2025-ci il üzrə YAP-ın maliyyə hesabatı təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti