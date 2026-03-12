Azərbaycanın 17 yaşadək qadın yığması Belçikaya böyük hesabla məğlub olub
Futbol
- 12 mart, 2026
- 16:58
17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, B Liqasının 3-cü qrupunda yer alan yığma Belçikanın müvafiq yaş qrupundan ibarət kollektivi ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma rəqibin 11:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
