    Azərbaycan millisinin Danimarka ilə yoldaşlıq oyunlarının başlama saatı məlum olub

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 11:24
    Azərbaycan millisinin Danimarka ilə yoldaşlıq oyunlarının başlama saatı məlum olub

    Futzal üzrə Azərbaycan millisinin yanvarın 22-si və 24-də Danimarka yığmasına qarşı keçirəcəyi yoldaşlıq oyunlarının başlama saatı dəqiqləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futzal Federasiyası məlumat yayıb.

    Qarşılaşmalardan birincisi yanvarın 22-də, saat 19:00-da start götürəcək. Yanvarın 24-nə təyin olunan ikinci görüşün start fiti isə 16:00-da səsləndiriləcək.

    Qeyd edək ki, hər iki oyun Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq.

    Bakı İdman Sarayı Yoxlama oyunu Azərbaycan Futzal Federasiyası Azərbaycan futzal millisi Danimarka millisi başlama saatı

