Azərbaycan millisinin Danimarka ilə yoldaşlıq oyunlarının başlama saatı məlum olub
Futbol
- 13 yanvar, 2026
- 11:24
Futzal üzrə Azərbaycan millisinin yanvarın 22-si və 24-də Danimarka yığmasına qarşı keçirəcəyi yoldaşlıq oyunlarının başlama saatı dəqiqləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futzal Federasiyası məlumat yayıb.
Qarşılaşmalardan birincisi yanvarın 22-də, saat 19:00-da start götürəcək. Yanvarın 24-nə təyin olunan ikinci görüşün start fiti isə 16:00-da səsləndiriləcək.
Qeyd edək ki, hər iki oyun Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq.
