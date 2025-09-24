Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun təyinatları açıqlanıb
Misli Premyer Liqasında VI turun təyinatları açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, VI tur
26 sentyabr
15:30. "İmişli" – "Zirə"
Hakimlər: Əli Əliyev, Teymur Teymurov, Cəmil Quliyev, Tural Qurbanov.
VAR: Elçin Məsiyev.
AVAR: Elşad Abdullayev.
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
19:00. "Qarabağ" – "Qəbələ"
Hakimlər: Rauf Cabarov, Tərlan Talıbzadə, Şirmamed Mamedov, Elvin Bayramov.
VAR: Cavid Cəlilov.
AVAR: Kamran Bayramov.
Hakim-inspektor: Anar Salmanov.
"Azersun Arena"
27 sentyabr
15:30. "Şamaxı" – "Araz-Naxçıvan"
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Müslüm Əliyev, Kərim Zeynalov, İslam Məmmədov.
VAR: Rəvan Həmzəzadə.
AVAR: Eyyub İbrahimov.
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.
Şamaxı şəhər stadionu
19:00. "Neftçi" – "Karvan-Yevlax"
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Asiman Əzizli, Zöhrab Abbasov, Nicat İsmayıllı.
VAR: Fərid Hacıyev.
AVAR: Vüqar Həsənli.
Hakim-inspektor: Babək Quliyev.
"Neftçi Arena"
28 sentyabr
16:30. "Turan Tovuz" – "Kəpəz"
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namik Hüseynov, Rahil Ramazanov, Vüqar Həsənli.
VAR: Kamal Umudlu.
AVAR: Kamran Əliyev.
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.
"Azersun Arena"
19:00. "Sabah" – "Sumqayıt"
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Emin Əliyev.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Pərvin Talıbov.
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.
"Bank Respublika Arena"