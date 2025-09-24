İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2025
    • 10:00
    Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun təyinatları açıqlanıb
    Rauf Cabarov

    Misli Premyer Liqasında VI turun təyinatları açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VI tur

    26 sentyabr

    15:30. "İmişli" – "Zirə"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Teymur Teymurov, Cəmil Quliyev, Tural Qurbanov.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Elşad Abdullayev.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    19:00. "Qarabağ" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Tərlan Talıbzadə, Şirmamed Mamedov, Elvin Bayramov.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Kamran Bayramov.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    "Azersun Arena"

    27 sentyabr

    15:30. "Şamaxı" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Müslüm Əliyev, Kərim Zeynalov, İslam Məmmədov.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Eyyub İbrahimov.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Asiman Əzizli, Zöhrab Abbasov, Nicat İsmayıllı.

    VAR: Fərid Hacıyev.

    AVAR: Vüqar Həsənli.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    "Neftçi Arena"

    28 sentyabr

    16:30. "Turan Tovuz" – "Kəpəz"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namik Hüseynov, Rahil Ramazanov, Vüqar Həsənli.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Kamran Əliyev.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    "Azersun Arena"

    19:00. "Sabah" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Emin Əliyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Pərvin Talıbov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    "Bank Respublika Arena"

    Azərbaycan Premyer Liqası Misli Premyer Liqası hakim təyinatı

    Son xəbərlər

    10:40

    İran ABŞ-ni ittiham edib

    Digər ölkələr
    10:34

    Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu bu gün ilk oyununa çıxacaq

    Komanda
    10:31

    Rusiyada müdafiə xərclərinin artımı üçün ƏDV-ni 22 %-ə qədər artırmaq istəyirlər

    Biznes
    10:30

    Əli Əsədov: "Statistika Azərbaycanın inkişafını qiymətləndirmək üçün əsas alətdir"

    Maliyyə
    10:29

    Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    10:29

    Avropanın "dron divarı" layihəsi bir il ərzində həyata keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    10:27

    MDB-nin statistika rəsmisi: "Yeni çağırışlar nəzərə alınaraq metodologiya təkmilləşdirilməlidir"

    Biznes
    10:26

    UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsinə bu gün start veriləcək

    Futbol
    10:22

    Agentlik: Dənizçi sənədlərinin saxtalaşdırılması hallarına qarşı sərt tədbirlər görüləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti