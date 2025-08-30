    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Azərbaycan Premyer Liqasında bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    • 30 avqust, 2025
    • 09:12
    Azərbaycan Premyer Liqasında bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaq

    Bu gün Misli Premyer Liqasının III turunda daha iki qarşılaşma baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, əvvəlcə "Zirə" evdə "Kəpəz"i qəbul edəcək. 

    Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçiriləcək və Kamranbəy Rəhimovun idarə edəcəyi matça saat 18:00-da start veriləcək.

    Günün sonuncu görüşü "Liv Bona Dea Arena"da "Araz-Naxçıvan" və "Qəbələ" arasında baş tutacaq. Elçin Məsiyevin idarəçilik edəcəyi oyun saat 20:30-da başlayacaq.

    Misli Premyer Liqası

    1-ci dövrə, III tur

    30 avqust

    18:00. "Zirə" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Asiman Əzizli, Eyyub İbrahimov, Tural Qurbanov.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Müslüm Əliyev.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    20:30. "Araz-Naxçıvan" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Əli Əliyev.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Kamran Bayramov.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.

    Liv Bona Dea Arena

    Qeyd edək ki, III turun daha əvvəl baş tutan "Neftçi" - "Turan Tovuz" matçında qonaqlar qələbəyə sevinib - 0:1. "Sumqayıt" - "Şamaxı" görüşündə isə qalib müəyyənləşməyib. Tura avqustun 31-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası   "Zirə" klubu   "Kəpəz" klubu   "Araz Naxçıvan" klubu   "Qəbələ" klubu  

    Son xəbərlər

    10:21

    Azərbaycanın MDB ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 26 % artıb

    Biznes
    10:16

    Lerikdə meşədə çətənə kolları yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:04

    "Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasının ilkin mərhələsində sonuncu matçını keçirəcək

    Futbol
    10:03

    Azərbaycan nefti yenidən bahalaşıb

    Energetika
    09:54

    Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın neft obyektlərinə zərbə endirildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    09:49

    İndoneziyada şəhər şurasının binası yandırılıb, üç nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    09:43

    Təhsil Tələbə Krediti Fondu auditor seçib

    Maliyyə
    09:24

    Son bir həftədə yaşıllıqlara 13 min manatdan çox ziyan dəyib

    Ekologiya
    09:22

    Rusiyanın daimi nümayəndəsi: MDB Azərbaycan və Ermənistanın təşkilatın işində maraqlı olduğunu görür

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti