    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:26
    Azərbaycan Premyer Liqası: Qarabağ - Neftçi matçının təyinatları açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında "Zəfər turu"nun təyinatları açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, turun mərkəzi görüşü olan "Qarabağ" - "Neftçi" matçını Elçin Məsiyev idarə edəcək.

    Əliyar Ağayev isə "Zirə" - "Turan Tovuz" görüşündə iş başında olacaq.

    Misli Premyer Liqası

    XI tur

    7 noyabr (cümə)

    13:44. "Şamaxı" – "İmişli"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Teymur Teymurov, Tərlan Talıbzadə, Vüqar Həsənli.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Cəmil Quliyev.

    Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.

    Şamaxı şəhər stadionu

    16:44. "Qəbələ" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Namiq Hüseynov, Eyyub İbrahimov, Kamranbəy Rəhimov.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Kamran Bayramov.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.

    Qəbələ şəhər stadionu

    8 noyabr (şənbə)

    15:44. "Araz-Naxçıvan" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Vüsal Məmmədov, Kərim Zeynalov, Kamran Əliyev.

    VAR: Əli Əliyev.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    18:44. "Zirə" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Emin Əliyev.

    VAR: İnqilab Məmmədov.

    AVAR: Zöhrab Abbasov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    9 noyabr (bazar)

    15:44. "Kəpəz" – "Sabah"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Rahil Ramazanov, İslam Məmmədov.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Müslüm Əliyev.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.

    Qəbələ şəhər stadionu

    18:44. "Qarabağ" – "Neftçi"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Elvin Bayramov.

    VAR: Fərid Hacıyev.

    AVAR: Rəhman İmami.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    "Azersun Arena"

    Misli Premyer Liqası "Zəfər turu" "Qarabağ" klubu "Neftçi" klubu "Zirə" klubu "Turan Tovuz" klubu

